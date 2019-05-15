У першому кварталі ВВП України зріс на 2,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Зростання реального ВВП України у першому кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року склало 2,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
"Реальний ВВП у I кварталі 2019 року в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 0,2%, а у порівнянні з I кварталом 2018 року – на 2,2%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за оцінкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання валового внутрішнього продукту з початку поточного року склало приблизно 2,2%.
Як повідомляв УНН, Європейський банк реконструкції й розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.