В первом квартале ВВП Украины вырос на 2,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 2,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
"Реальный ВВП в I квартале 2019 году в сравнении с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2018 года - на 2,2%", - говорится в сообщении.
Напомним, по оценке Министерства экономического развития и торговли, рост валового внутреннего продукта с начала текущего года составил примерно 2,2%.
Как сообщал УНН, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году.