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Зростання ВВП України у I кварталі сповільнилося до 2,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Зростання економіки України у першому кварталі 2019 року сповільнилося до 2,5% у річному вимірі, сповільнившись з 3,5% у попередньому кварталі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.

Зростання ВВП України у I кварталі сповільнилося до 2,5%

"У I кварталі 2019 року економіка України зросла на 2,5% у річному вимірі (р/р), сповільнившись з 3,5% р/р у IV кварталі 2018 року", - вказали у НБУ, зіславшись на опубліковані Держстатистики розгорнуті показники ВВП за I квартал цього року.

Фактичні темпи зростання економіки у I кварталі 2019 року, як зазначили у регуляторі, відповідали оцінці Національного банку.

Основним рушієм зростання реального ВВП очікувано залишався внутрішній попит, додали у НБУ.

"Розгорнуті дані щодо зростання реального ВВП за І квартал свідчать, що розширення внутрішнього попиту відбувалося швидше, ніж очікувалося згідно з прогнозом, оприлюдненим у Інфляційному звіті за квітень 2019 року", - вказали у Нацбанку.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, оприлюдненими у травні, реальний ВВП у I кварталі 2019 року в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 0,2%, а у порівнянні з I кварталом 2018 року - на 2,2%.

Українські Національні Новини

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