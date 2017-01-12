Рост доходов местных бюджетов в этом году ожидается более чем на 20% - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В течение 2017 года можно ожидать роста доходов местных бюджетов более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал сегодня министр финансов Александр Данилюк во время совещания в Одесской ОГА при участии Президента, передает УНН.
"По нашей оценке рост доходов местных бюджетов в 2017 году против 2016 г. составит более 20%", - сказал он.
Министр добавил, что таким образом доходы местных бюджете увеличатся на 30 млрд грн.
Как сообщал УНН, благодаря проведенной реформе децентрализации местные бюджеты страны в 2016 году увеличились на 44 млрд грн по сравнению с прошлым 2015 годом. Ежегодно отмечается рост каждого местного бюджета более чем на 50%.