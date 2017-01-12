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Зростання доходів місцевих бюджетів у цьому році очікується більше ніж на 20% - О.Данилюк

Зростання доходів місцевих бюджетів у цьому році очікується більше ніж на 20% - О.Данилюк

Київ • УНН

 • 10098 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Протягом 2017 року очікується зростання доходів місцевих бюджетів більше ніж на 20% порівняно з минулим роком. Про це сказав сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк під час наради в Одеській ОДА за участю Президента, передає УНН.

“За нашою оцінкою ріст доходів місцевих бюджетів у 2017 році проти 2016 року становитиме більше ніж 20%”, — сказав він.

Міністр додав, що таким чином доходи місцевих бюджеті збільшаться на 30 млрд грн.

Як повідомляв УНН, завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети країни у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн порівняно з минулим 2015 роком. Кожного року відбувається зростання кожного місцевого бюджету більше ніж на 50%.

Українські Національні Новини

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