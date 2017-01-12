Зростання доходів місцевих бюджетів у цьому році очікується більше ніж на 20% - О.Данилюк

“За нашою оцінкою ріст доходів місцевих бюджетів у 2017 році проти 2016 року становитиме більше ніж 20%”, — сказав він.

Міністр додав, що таким чином доходи місцевих бюджеті збільшаться на 30 млрд грн.

Як повідомляв УНН, завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети країни у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн порівняно з минулим 2015 роком. Кожного року відбувається зростання кожного місцевого бюджету більше ніж на 50%.