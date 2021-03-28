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"Сделано много": Степанов оценил свой год на посту министра здравоохранения

"Сделано много": Степанов оценил свой год на посту министра здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 18250 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что за год его пребывания на должности "сделано много". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

“Сделано много. Конечно, всегда хочется ... Конечно, всегда есть недовольство, тебе считается, что ты мог сделать еще больше. И это сразу планируешь следующее. Ну, первое. Нам все же удалось не закрывать больницы в нашей стране. Вы помните, что у нас происходило в апреле, в мае, когда массово и психиатрические больницы, и экстренная медицинская помощь, в которых планировалось тогда сокращения. Это главное, что нам удалось сделать. Мы существенно повысили финансирование системы здравоохранения, наших больниц. Мы ввели другие подходы по формированию тарифов”, — сказал Максим Степанов.

Что не удалось

Из того, что не удалось, говорит он, — “реанимировать медицину” таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде финансово.

“Что не удалось и я считаю одним из главных вопросов? Реанимировать нашу медицину нужно таким образом, чтобы там работали медицинские работники, будут отданы выполнять свой долг за достойную зарплату, справедливую”, — добавил глава Минздрава.

Справка

Максим Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. Ряд политических сил критикует его деятельность еще с начала его работы на этом посту. Ранее среди главных замечаний в адрес Степанова были закупка защитных костюмов для медиков по завышенным ценам и неудовлетворительная борьба с пандемией коронавируса. Сейчас же в этот перечень добавились и замечания по кампании по вакцинации от COVID-19. Сам Степанов критику в свой адрес неоднократно отвергал.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

По данным Министерства здравоохранения, 17 939 человек были привиты против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192 264 человека привито от начала кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 632 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 751 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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