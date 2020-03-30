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Рада призначила Степанова новим міністром охорони здоров'я

Рада призначила Степанова новим міністром охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3284 про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я України. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Відтак, парламентарі підтримали кандидата Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я України.

Додамо, Максим Степанов народився 18 серпня 1975 у Сковородіно, Амурська область. У 1998 році закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького за спеціальністю “хірургія”. У 2004 році — Київський національний економічний університет за спеціальністю “Міжнародна економіка”.

З 1999 по 2001 рік обіймав посаду заступника генерального директора ДК “Торговий дім “Газ України” НАК “Нафтогаз України”. Потім, до 2003 року, працював у ЗАТ “Промислово-фінансова компанія “Віче”. Потім рік у податковій.

З 2004 по 2008 рік працював головою ради директорів ТОВ “Республіканський правовий союз”. У період 2008–2010 років Степанов обіймав посаду першого заступника голови Одеської ОДА Миколи Сердюка.

Працював директором державного підприємства “Український державний центр транспортного сервісу “Ліски”. З грудня 2011 по 2016 — директор поліграфкомбінату “Україна”. З січня 2017 по квітень 2019 — губернатор Одеської області. У пріоритеті були медицина, інфраструктура й освіта.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні. Міністром охорони здоров’я був призначений Ілля Ємець.

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