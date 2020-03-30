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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77821 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100808 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рада назначила Степанова новым министром здравоохранения

Рада назначила Степанова новым министром здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 31129 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Поэтому, парламентарии поддержали кандидата Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Добавим, Максим Степанов родился 18 августа 1975 г. в Сковородино, Амурская область. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького по специальности "хирургия". В 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом" Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". Затем, до 2003 года, работал в ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече". Затем год в налоговой.

С 2004 по 2008 год работал председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз". В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА Николая Сердюка.

Работал директором государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски". С декабря 2011 по 2016 - директор полиграфкомбината "Украина". С января 2017 по апрель 2019 - губернатор Одесской области. В приоритете были медицина, инфраструктура и образование.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине. Министром здравоохранения был назначен Илья Емец.

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