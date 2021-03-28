"Зроблено багато": Степанов оцінив свій рік на посаді міністра охорони здоров’я

Цитата

“Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі вважається, що ти міг зробити ще більше. І це відразу плануєш на наступне. Ну, перше. Нам все ж таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося в квітні, в травні, коли масово і психіатричні лікарні, і екстрена медична допомога, яких планувалося тоді скорочення. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів”, — сказав Максим Степанов.

Що не вдалося

Із того, що не вдалося, каже він, — “реанімувати медицину” в такий спосіб, щоб це задовольняло медиків, передусім фінансово.

“Що не вдалося і що я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину треба в такий спосіб, щоб там працювали медичні працівники, які будуть віддано виконувати свій обов’язок за достойну зарплату, справедливу”, — додав очільник МОЗ.

Довідково

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.

Вакцинація в Україні В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield). За даними Міністерства охорони здоров’я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні. 192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 людина. ▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 632 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 751 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.