Сделаем все, чтобы на товарищеские матчи не принимались ставки - Баранка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Глава комитета УАФ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о контракте с Feedconstruct по единоличному праву на сбор и распространение статистических данных на турнирах под эгидой ассоциации, передает УНН со ссылкой на спортивный сайт "Трибуна".
По словам Баранки, Feedconstruct сделала УАФ лучшее предложение.
".. мы полностью доверяем ей с точки зрения честности", - сказал, он добавив, что контракт рассчитан на один год.
Также Баранка уточнил, что предложение Feedconstruct будет значительно выгодней для УАФ, "особенно по сравнению со смешными поступлениями предыдущих лет".
Глава комитета УАФ по этике и честной игре отметил, что товарищеские игры не входят в условия контракта.
"И мы сделаем все, чтобы их не предлагал ни один провайдер и, соответственно, нельзя было сделать на них ставку", – акцентировал Баранка.
Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелка, Ассоциация совместно с Минздравом на сегодня работают над возвращением болельщиков на футбольные матчи.