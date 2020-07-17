Зробимо все, щоб на товариські матчі не приймалися ставки - Баранка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Голова комітету УАФ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про контракт з Feedconstruct щодо одноосібного права на збір і поширення статистичних даних на турнірах під егідою асоціації, передає УНН з посиланням на спортивний сайт "Трибуна".
За словами Баранки, Feedconstruct зробила УАФ кращу пропозицію.
"...ми повністю довіряємо їй з точки зору чесності", - сказав, він додавши, що контракт розрахований на один рік.
Також Баранка уточнив, що пропозиція Feedconstruct буде значно вигіднішою для УАФ, "особливо в порівнянні зі смішними надходженнями попередніх років".
Очільник комітету УАФ з етики та чесної гри зазначив, що товариські ігри не входять до умов контракту.
"І ми зробимо все, щоб їх не пропонував жоден провайдер і, відповідно, не можна було зробити на них ставку", - акцентував Баранка.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, Асоціація спільно з Міністерством охорони здоров'я на сьогодні працюють над поверненням уболівальників на футбольні матчі.