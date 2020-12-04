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Срыв отопительного сезона в Смеле: Черкасская ОГА направила ходатайство в полицию и прокуратуру

Срыв отопительного сезона в Смеле: Черкасская ОГА направила ходатайство в полицию и прокуратуру

Киев  •  УНН

 • 18126 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из-за срыва отопительного сезона в Смеле Черкасская ОГА направила в прокуратуру и полицию ходатайство о привлечении виновных к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

“В Смеле несколько лет существовала проблема с задержкой подачи тепла. Поскольку коммунальное предприятие „Смилакомунтеплоенерго“ имеет долги перед НАК Нафтогаз и Черкассыгаз. 26 сессий подряд смелянские депутаты не голосовали за уплату долговых обязательств. Решение вопроса под личный контроль взял глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вмешательства в ситуацию прошли необходимые платежи Смилакомунтеплоенерго для НАК Нафтогаза и Черкассыгаза.

“Сейчас все 18 котельных города подключены к газоснабжению”, — отметил Сергийчук.

Так, 10 ноября 2020 года во всех котельных Смелы появилось газоснабжения. Кроме того, он отметил, что у горсовета средства были, но у депутатов не было желания платить за отопление.

“Им выгоднее было использовать эти средства на предвыборную борьбу — на обустройство заборов, детских площадок, а не на зарплаты врачам и выплаты задолженности за отопление”, — добавил председатель ОГА.

Сообщается, что в действиях членов горисполкома имеют место признаки противоправности.

“Черкасская ОГА направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП по привлечению к ответственности лиц, виновных в срыве отопительного сезона в Смеле”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в ноябре город Смела погасило критические долги перед НАК “Нафтогаз Украины” и начало отопительный сезон.

Как ранее сообщалось в УНН, в января 2018 года в городе Смела Черкасской области был провал отопительного сезона: были отключены от газа две котельные, которые обеспечивали теплом жилые дома.

В октябре 2019 года снова возникли проблемы с запуском отопительного сезона в Смеле.

В том же месяце почти все тепловики, в том числе и в Смеле, получили номинации на газ от Нафтогаза.

Также напомним, что Нафтогаз предостерегал от срыва начала отопительного сезона в полсотни городов и сел.

Украинские Национальные Новости

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