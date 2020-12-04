Зрив опалювального сезону у Смілі: Черкаська ОДА направила клопотання до поліції та прокуратури

“У Смілі кілька років існувала проблема із затримкою подачі тепла. Оскільки комунальне підприємство „Смілакомунтеплоенерго“ має борги перед НАК Нафтогазу і Черкасигаз. 26 сесій поспіль смілянські депутати не голосували за сплату боргових зобов’язань. Вирішення питання під особистий контроль взяв голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що після втручання в ситуацію відбулися необхідні платежі Смілакомунтеплоенерго для НАК Нафтогазу і Черкасигазу.

“Наразі всі 18 котелень міста підключені до газопостачання”, — зауважив Сергійчук.

Так, 10 листопада 2020 року у всіх котельнях Сміли з’явилося газопостачання. Окрім того, він зауважив, що у міськради кошти були, але у депутатів не було бажання платити за опалення.

“Їм вигідніше було використовувати ці кошти на передвиборчу боротьбу — на облаштування парканів, дитячих майданчиків, а не на зарплати лікарям та виплати заборгованості за опалення”, — додав голова ОДА.

Повідомляється, що в діях членів міськвиконкому мають місце ознаки протиправності.

“Черкаська ОДА направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в зриві опалювального сезону в Смілі”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді місто Сміла погасило критичні борги перед НАК “Нафтогаз України” і розпочало опалювальний сезон.

Як раніше повідомлялося в УНН, у січні 2018 року у місті Сміла Черкаської області був провал опалювального сезону: були відключені від газу дві котельні, які забезпечували теплом житлові будинки.

У жовтні 2019 року знову виникли проблеми із запуском опалювального сезону в Смілі.

Того ж місяця майже всі тепловики, в тому числі й у Смілі, отримали номінації на газ від Нафтогазу.

Також нагадаємо, що Нафтогаз застерігав від зриву початку опалювального сезону у пів сотні міст і сіл.