Зрив опалювального сезону у Смілі: Черкаська ОДА направила клопотання до поліції та прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через зрив опалювального сезону у Смілі Черкаська ОДА направила до прокуратури та поліції клопотання щодо притягнення винних до відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
“У Смілі кілька років існувала проблема із затримкою подачі тепла. Оскільки комунальне підприємство „Смілакомунтеплоенерго“ має борги перед НАК Нафтогазу і Черкасигаз. 26 сесій поспіль смілянські депутати не голосували за сплату боргових зобов’язань. Вирішення питання під особистий контроль взяв голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що після втручання в ситуацію відбулися необхідні платежі Смілакомунтеплоенерго для НАК Нафтогазу і Черкасигазу.
“Наразі всі 18 котелень міста підключені до газопостачання”, — зауважив Сергійчук.
Так, 10 листопада 2020 року у всіх котельнях Сміли з’явилося газопостачання. Окрім того, він зауважив, що у міськради кошти були, але у депутатів не було бажання платити за опалення.
“Їм вигідніше було використовувати ці кошти на передвиборчу боротьбу — на облаштування парканів, дитячих майданчиків, а не на зарплати лікарям та виплати заборгованості за опалення”, — додав голова ОДА.
Повідомляється, що в діях членів міськвиконкому мають місце ознаки протиправності.
“Черкаська ОДА направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в зриві опалювального сезону в Смілі”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді місто Сміла погасило критичні борги перед НАК “Нафтогаз України” і розпочало опалювальний сезон.
Як раніше повідомлялося в УНН, у січні 2018 року у місті Сміла Черкаської області був провал опалювального сезону: були відключені від газу дві котельні, які забезпечували теплом житлові будинки.
У жовтні 2019 року знову виникли проблеми із запуском опалювального сезону в Смілі.
Того ж місяця майже всі тепловики, в тому числі й у Смілі, отримали номінації на газ від Нафтогазу.
Також нагадаємо, що Нафтогаз застерігав від зриву початку опалювального сезону у пів сотні міст і сіл.