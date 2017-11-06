Провал опалювального сезону: у ГПУ направлять звернення щодо низки посадовців

Водночас урядовець зауважив, що по країні кількість проблемних ситуацій щодо старту опалювального сезону є меншою порівняно із ситуацією минулого року. Він наголосив на відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки і вчасного старту опалювального сезону.

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"Генеральна прокуратура має розібратися у ситуаціях, по яких будуть відповідні звернення, та захистити права споживачів", - підкреслив Зубко.

Як повідомляв УНН, у столиці через пошкодження теплових мереж без опалення залишається близько 300 житлових будинків.