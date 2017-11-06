Провал отопительного сезона: в ГПУ направят обращение по ряду должностных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Неудовлетворительное состояние с подключением инфраструктуры к отоплению населенных пунктов Шепетовки, Смелы, Славутича, Коцюбинского. По всем этим вопросам будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру по поводу ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами упомянутых населенных пунктов. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
В то же время чиновник отметил, что по стране количество проблемных ситуаций по старту отопительного сезона меньше по сравнению с ситуацией прошлого года. Он напомнил об ответственности должностных лиц местного самоуправления относительно подготовки и своевременности старта отопительного сезона.
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"Генеральная прокуратура должна разобраться в ситуациях, по которым будут соответствующие обращения, и защитить права потребителей", - подчеркнул Зубко.
Как сообщал УНН, в столице из-за повреждения тепловых сетей без отопления остается около 300 жилых домов.