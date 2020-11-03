У Смілі почався опалювальний сезон

“Місто Сміла (Черкаська область), як і 99% міст та селищ України, розпочало опалювальний сезон: виробники тепла, що обслуговують жителів цих населених пунктів, погасили критичні борги та можуть подавати тепло в оселі”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі у переліку критичних боржників залишаються ще 36 підприємств теплокомуненерго, що обслуговують мешканців 23 населених пунктів.

“Критичні борги досі залишаються у виробників тепла в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях. Про це свідчать оперативні дані НАК ”Нафтогаз України” про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО). КП “Смілакомунтеплоенерго” належить до близько 65% виробників тепла, що мають перед Компанією значні борги, але отримали право на газопостачання в межах ПСО. В даному випадку підприємство сплатило необхідну суму відповідно до укладених з Нафтогазом договорів реструктуризації заборгованості”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що через борги початок опалювального сезону під загрозою у 24 населених пунктах.