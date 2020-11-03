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В Смиле начался отопительный сезон

В Смиле начался отопительный сезон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Город Смила погасил критические долги перед НАК "Нафтогаз Украины" и начал отопительный сезон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"Город Смила (Черкасская область), как и 99% городов и поселков Украины, начал отопительный сезон: производители тепла, обслуживающие жителей этих населенных пунктов, погасили критические долги и могут подавать тепло в дома", - указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в перечне критических должников остаются еще 36 предприятий теплокоммунэнерго, обслуживающих жителей 23 населенных пунктов.

"Критические долги до сих пор остаются у производителей тепла в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК "Нафтогаз Украины" о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). КП "Смилакомунтеплоенерго" относится к около 65% производителей тепла, которые имеют перед Компанией значительные долги, но получили право на газоснабжение в пределах ПСО. В данном случае предприятие уплатило необходимую сумму в соответствии с заключенными с Нафтогазом договоров реструктуризации задолженности", - говорится в сообщении.

Напомним, УНН сообщал, что из-за долгов начало отопительного сезона под угрозой в 24 населенных пунктах.

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