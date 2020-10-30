Через борги початок опалювального сезону під загрозою у 24 населених пунктах

"За тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигли підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон — в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість.

"Натомість підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів. Про це свідчать оперативні дані НАК "Нафтогаз України" про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)", - додається у повідомленні.

Так, окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Нафтогаз закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захисти мешканців.

Нагадаємо, у Міненерго оприлюднили щоденні дані щодо виробництва електроенергії у країні та запасів палива на зиму.