У Міненерго назвали запаси палива на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Міненерго оприлюднили щоденні дані щодо виробництва електроенергії у країні та запасів палива на зиму, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу відомства.
Так, з початку жовтня АЕС виробили 51,7% всієї електроенергії у країні. ТЕЦ та ТЕС виробили 34,9% електроенергії, ВДЕ ("зелена") — 6,7%, ГЕС та ГАЕС — 5,2%.
Загалом, з початку місяця в Україні вироблено 11,317 млрд кВт-год електроенергії.
На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, інформують у Міністерстві.
Також у Міненерго повідомили, з якими запасами палива Україна входить у зиму:
- вугілля на складах — 2,64 млн тонн, що на 0,88 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (150,4%);
- мазуту — 47,1 тис. тонн, що на 15,4 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (148,6%);
- газу у підземних сховищах — 28,177 млрд куб. метрів, що становить 129,6% проти відповідного періоду минулого року.
Як зазначала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, Україна входить в опалювальний сезон із рекордними запасами палива, що забезпечить його стабільне проходження.