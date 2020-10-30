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В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму

В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, с начала октября АЭС выработали 51,7% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 34,9% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 6,7%, ГЭС и ГАЭС - 5,2%.

Всего с начала месяца в Украине произведено 11,317 млрд кВт-ч электроэнергии.

На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся на плановом ремонте, информируют в Министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, с которыми запасами топлива Украина входит в зиму:

- угля на складах - 2,64 млн тонн, что на 0,88 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (150,4%);

- мазута - 47,1 тыс. тонн, что на 15,4 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (148,6%);

- газа в подземных хранилищах - 28,177 млрд куб. метров, что составляет 129,6% против соответствующего периода прошлого года.

Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива, что обеспечит его стабильное прохождение.

Украинские Национальные Новости

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