Из-за долгов начало отопительного сезона под угрозой в 24 населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине из-за долгов предприятия ТКЭ за газ начало отопительного сезона под угрозой в 24 населенных пунктах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
"За неделю еще 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.
"Вместе с тем предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК "Нафтогаз Украины" о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)", - добавляется в сообщении.
Так, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. Нафтогаз призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защиты жителей.
Напомним, в Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму.