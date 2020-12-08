Утром в столице наблюдаются пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на 8:10 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Жилянской, Богатырской, Кирилловской и Щусева.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Напомним, на 8 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,23 грн/долл.