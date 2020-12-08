Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на 8 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.239400 грн за долар;
34.258600 грн за євро;
0.382320 грн за російський рубль;
37.562600 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 7 грудня курс зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого - зріс.