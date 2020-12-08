Официальный курс гривны установлен на уровне 28,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на 8 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.239400 грн за доллар;
34.258600 грн за евро;
0.382320 грн за российский рубль;
37.562600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 декабря курс указанных валют упал, кроме рубля, курс которого - вырос.