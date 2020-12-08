Зранку в столиці спостерігаються затори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на 8:10 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Жилянській, Богатирській, Кирилівській та Щусєва.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також у заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Північному та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Нагадаємо, станом на 8 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,23 грн/дол.