Утром в столице наблюдаются пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу пробки образовались на улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Владимирском спуске.
Затруднено движение по проспекту Победы, Воздухофлотскому проспекту, улице Жилянской.
Частично затруднено движение по улице Вадима Гетьмана, проспектом Валерия Лобановского, улицей Богатырской, по проспекту Героев Сталинграда, улице Елены Телиги.
На левом берегу пробки наблюдаются на улице Центральной, проспекте Николая Бажана на подъезде к мосту, Броварском проспекте, улице Попудренко.
Затруднено движение на мостах - Дарницком, Северном и Южном - в направлении правого берега.
Как сообщал УНН, американская компания Netflix снимает в Украине фильм. Из-за этого на некоторых улицах Киева ограничивают движение транспорта.