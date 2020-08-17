У столиці завтра перекриють кілька вулиць через зйомки фільму із Ван Дамом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Завтра, 18 серпня, на деяких вулицях Києва обмежуватимуть рух транспорту в зв’язку зі зйомками фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дама. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168, передає УНН.
"18 серпня з 05:00 до 14:00 у столиці відбуватимуться зйомки художнього фільму "The Last Mercenary" з перекриттям вулиці Гоголівської та обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців", - йдеться у повідомленні.
Так, зйомки триватимуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).
Додамо, що в рамках зйомок фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії NETFLIX передбачено також перекриття вулиці Ярославської, а саме: 25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської).
Нагадаємо, що американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Так, частина зйомок кінострічки The Last Mercenary ("Останній найманець") відбувається у Києві.