У столиці завтра перекриють кілька вулиць через зйомки фільму із Ван Дамом

"18 серпня з 05:00 до 14:00 у столиці відбуватимуться зйомки художнього фільму "The Last Mercenary" з перекриттям вулиці Гоголівської та обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців", - йдеться у повідомленні.

Так, зйомки триватимуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

Додамо, що в рамках зйомок фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії NETFLIX передбачено також перекриття вулиці Ярославської, а саме: 25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської).

Нагадаємо, що американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Так, частина зйомок кінострічки The Last Mercenary ("Останній найманець") відбувається у Києві.



