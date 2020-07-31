Netflix зніме у Києві фільм із Ван Дамом

"Це комедійний бойовик про політичні інтриги The Last Mercenary розгортатимуться у Франції. Незважаючи на це, частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть і у Парижі… Зйомки вже стартували і триватимуть до осені", - повідомив Ткаченко.

Відповідальні за зйомки у Києві – міжнародна кінокомпанія Apple Tree та українська компанія Star Media, зазначив міністр.



Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко. Режисером стрічки виступить Давід Шарон, оператором-постановником буде Т’єррі Арбогаст.



Нагадаємо, британський гурт Coldplay зняв у Києві кліп на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life.

Також нагадаємо, що у 2018 році музичний кліп у Києві зняла і американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус.