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19 березня, 18:42 • 49104 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102258 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102072 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117679 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 124091 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120441 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156384 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124813 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123932 перегляди

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Netflix зніме у Києві фільм із Ван Дамом

Netflix зніме у Києві фільм із Ван Дамом

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Так, частина зйомок кінострічки The Last Mercenary ("Останній найманець") відбудеться у Києві. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Це комедійний бойовик про політичні інтриги The Last Mercenary розгортатимуться у Франції. Незважаючи на це, частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть і у Парижі… Зйомки вже стартували і триватимуть до осені", - повідомив Ткаченко.

Відповідальні за зйомки у Києві – міжнародна кінокомпанія Apple Tree та українська компанія Star Media, зазначив міністр.

Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко. Режисером стрічки виступить Давід Шарон, оператором-постановником буде Т’єррі Арбогаст.

Нагадаємо, британський гурт Coldplay зняв у Києві кліп на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life. 

Також нагадаємо, що у 2018 році музичний кліп у Києві зняла і американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус.

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