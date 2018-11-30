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Майлі Сайрус оприлюднила кліп, який знімала в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відома американська співачка і актриса Майлі Сайрус представила кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який був знятий на Дарницькому мосту в Києві, передає УНН. 

Додамо, що кліп знатий у типово американському стилі, крім того автомобіль на якому їздить співачка був на американських номерах штату Тенессі.

Як повідомляв УНН, американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус, відома також під псевдонімом Ханна Монтана, зняла музичний кліп у столиці України Києві.

Додамо, що судячи з дат публікацій зйомки були на вихідних 27-28 жовтня.

27 жовтня УНН повідомляло, що через зйомки кліпу у Києві перекрили Дарницький міст, але не було відомо, хто був головною зіркою зйомок.

 

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