Майлі Сайрус оприлюднила кліп, який знімала в Києві

Додамо, що кліп знатий у типово американському стилі, крім того автомобіль на якому їздить співачка був на американських номерах штату Тенессі.



Як повідомляв УНН, американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус, відома також під псевдонімом Ханна Монтана, зняла музичний кліп у столиці України Києві.



Додамо, що судячи з дат публікацій зйомки були на вихідних 27-28 жовтня.

27 жовтня УНН повідомляло, що через зйомки кліпу у Києві перекрили Дарницький міст, але не було відомо, хто був головною зіркою зйомок.