Майлі Сайрус оприлюднила кліп, який знімала в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Відома американська співачка і актриса Майлі Сайрус представила кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який був знятий на Дарницькому мосту в Києві, передає УНН.
Додамо, що кліп знатий у типово американському стилі, крім того автомобіль на якому їздить співачка був на американських номерах штату Тенессі.
Як повідомляв УНН, американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус, відома також під псевдонімом Ханна Монтана, зняла музичний кліп у столиці України Києві.
Додамо, що судячи з дат публікацій зйомки були на вихідних 27-28 жовтня.
27 жовтня УНН повідомляло, що через зйомки кліпу у Києві перекрили Дарницький міст, але не було відомо, хто був головною зіркою зйомок.