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Майлі Сайрус зняла кліп у Києві

Майлі Сайрус зняла кліп у Києві

Київ • УНН

 • 46833 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня УНН. Американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус, відома також під псевдонімом Ханна Монтана, зняла музичний кліп у столиці України Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter фанатів.

"Майлі було помічено на зйомках в Україні", - написали в акаунті Miley Cyrus Access‏.

В акаунті МС підкреслили: "Дуже цікаво, якою буде концепція музичного відео".

Додамо, що судячи з дат публікацій зйомки були на вихідних 27-28 жовтня.

27 жовтня УНН повідомляло, що через зйомки кліпу у Києві перекрили Дарницький міст, але не було відомо, хто був головною зіркою зйомок.

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Додамо, що її офіційний акаунти у Twitter (40,8 млн користувачів підписані) та Instagram (75,7 млн) обнулені та на них немає публікацій.

Довідка УНН: Майлі Сайрус отримала світову популярність завдяки серіалу "Ханна Монтана", де зіграла американську школярку Майлі Стюарт, яка одночасно є відомою поп-зіркою Ханною Монтаною.

У липні 2008 року вона випустила свій перший сольний альбом Breakout, який став дуже успішним у плані продаж. У 2009 Сайрус була номінована на "Золотий глобус" у номінації "Найкраща пісня" за виконання композиції I Thought I Lost You, яка прозвучала у мультфільмі "Вольт", у котрому вона також робила озвучення однієї з ролей. Улітку того ж року у прокат вийшла повнометражна версія "Ханни Монтани", а згодом і її саундтрек.

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Як повідомляв УНН, Майлі Сайрус зробила скульптури з мотлоху. 

Нагадаємо, спеціальна комісія Домініканської республіки, яка відповідає за публічні виступи в державі, заборонила виступи американської співачки Майлі Сайрус. 

UPDATE: Miley was spotted filming in UKRAINE #MileyIsComing pic.twitter.com/vxiLCTksTi

— Miley Cyrus Access (@MileyAccess_) 27 жовтня 2018 р.

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