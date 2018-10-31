Майлі Сайрус зняла кліп у Києві

КИЇВ. 31 жовтня УНН. Американська поп-співачка та кіноакторка Майлі Сайрус, відома також під псевдонімом Ханна Монтана, зняла музичний кліп у столиці України Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter фанатів.