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Майли Сайрус сняла клип в Киеве

Майли Сайрус сняла клип в Киеве

Киев  •  УНН

 • 46825 просмотра

КИЕВ. 31 октября УНН. Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус, известная также под псевдонимом Ханна Монтана, сняла музыкальный клип в столице Украины Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter фанатов.

"Майли было замечено на съемках в Украине", - написали в аккаунте Miley Cyrus Access.

В аккаунте МС подчеркнули: "Очень интересно, какой будет концепция музыкального видео".

Добавим, что судя по датам публикаций съемки были на выходных 27-28 октября.

27 октября УНН сообщал, что из-за съемок клипа в Киеве перекрыли Дарницкий мост, но не было известно, кто был главной звездой съемок.

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Добавим, что ее официальный аккаунты в Twitter (40,8 млн пользователей подписаны) и Instagram (75,7 млн) обнулены и на них нет публикаций.

Справка УНН: Майли Сайрус получила мировую известность благодаря сериалу "Ханна Монтана", где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт, которая одновременно является известной поп-звездой Ханной Монтаной.

В июле 2008 года она выпустила свой первый сольный альбом Breakout, который стал очень успешным в плане продаж. В 2009 Сайрус была номинирована на "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня" за исполнение композиции I Thought I Lost You, прозвучавшей в мультфильме "Вольт", в котором она также делала озвучку одной из ролей. Летом того же года в прокат вышла полнометражная версия "Ханны Монтаны", а затем и ее саундтрек.

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Как сообщал УНН, Майли Сайрус сделала скульптуры из хлама.

Напомним, специальная комиссия Доминиканской республики, которая отвечает за публичные выступления в государстве, запретила выступления американской певицы Майли Сайрус.

UPDATE: Miley was spotted filming in UKRAINE #MileyIsComing pic.twitter.com/vxiLCTksTi

— Miley Cyrus Access (@MileyAccess_) 27 жовтня 2018 р.

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