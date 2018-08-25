Британський гурт Bring Me The Horizon зняв кліп у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рок-гурт Bring Me The Horizon із Великої Британії зняв у Києві кліп на пісню “Mantra”, яка увійде до майбутнього альбому “amo”, інформує УНН.
Це перший за два роки кліп. Реліз нового альбому очікується 11 січня 2019 року. Останній кліп британські виконавці зняли у київському Жовтневому палаці та у столичному знімальному павільйоні. Одну з головних ролей у кліпі виконує українська акторка Вікторія Варлей, яка раніше брала участь у зйомках кліпу гурту Hurts.
Довідка: Bring Me the Horizon — британська рок-група з Шеффілда, Йоркшира, заснована в 2004 році. В даний час у складі групи: Олівер Сайкс, Лі Маліа, Метт Кін, Метт Ніколлс і Джордан Фіш. На даний момент група має п’ять випущених повноформатних альбомів і 3 міні-альбоми. Протягом кар’єри учасники намагалися експериментувати зі звучанням: ранні релізи мали більш важкий звук і були класифіковані як дезкор і металкор. Пізніше в звучання групи додалися елементи мелодійного хардкору, альтернативного, електронного та пост-року. Гурт отримав таку назву через фразу капітана Джека Горобця з фільму “Пірати Карибського моря”, який в одній з частин сказав: “Now bring me that horizon”.
Нагадаємо, американська співачка Бейонсе і її чоловік репер Джей Зі зняли кліп на пісню “Apeshit” в Луврі, а також випустили спільний альбом під псевдонімом The Carters.