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Британський гурт Bring Me The Horizon зняв кліп у Києві

Київ • УНН

 • 58128 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рок-гурт Bring Me The Horizon із Великої Британії зняв у Києві кліп на пісню “Mantra”, яка увійде до майбутнього альбому “amo”, інформує УНН.

Британський гурт Bring Me The Horizon зняв кліп у Києві

Це перший за два роки кліп. Реліз нового альбому очікується 11 січня 2019 року. Останній кліп британські виконавці зняли у київському Жовтневому палаці та у столичному знімальному павільйоні. Одну з головних ролей у кліпі виконує українська акторка Вікторія Варлей, яка раніше брала участь у зйомках кліпу гурту Hurts.

Довідка: Bring Me the Horizon — британська рок-група з Шеффілда, Йоркшира, заснована в 2004 році. В даний час у складі групи: Олівер Сайкс, Лі Маліа, Метт Кін, Метт Ніколлс і Джордан Фіш. На даний момент група має п’ять випущених повноформатних альбомів і 3 міні-альбоми. Протягом кар’єри учасники намагалися експериментувати зі звучанням: ранні релізи мали більш важкий звук і були класифіковані як дезкор і металкор. Пізніше в звучання групи додалися елементи мелодійного хардкору, альтернативного, електронного та пост-року. Гурт отримав таку назву через фразу капітана Джека Горобця з фільму “Пірати Карибського моря”, який в одній з частин сказав: “Now bring me that horizon”.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе і її чоловік репер Джей Зі зняли кліп на пісню “Apeshit” в Луврі, а також випустили спільний альбом під псевдонімом The Carters.

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