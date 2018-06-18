Бейонсе і Джей Зі зняли кліп в Луврі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Американська співачка Бейонсе і її чоловік репер Джей Зі зняли кліп на пісню "Apeshit" в Луврі, а також випустили спільний альбом під псевдонімом The Carters. Про це повідомляє УНН.
Так, в кліпі подружня пара позує на тлі різних скульптур і картин в Луврі, в тому числі і на тлі "Мона Лізи".
Ця пісня входить в новий альбом "Everything is Love", випущений дуетом під псевдонімом The Carters (Картер - прізвище музикантів). Альбом складається з дев'яти треків, він уже доступний для прослуховування в на iTunes.
Нагадаємо, музична служба Google Play Music буде закрита на догоду YouTube Remix - нового стрімінгового сервісу по підписці, який почне роботу пізніше в цьому році.