Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре

Так, в клипе супружеская пара позирует на фоне различных скульптур и картин в Лувре, в том числе и на фоне "Мона Лизы".

Эта песня входит в новый альбом "Everything is Love", выпущенный дуэтом под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов). Альбом состоит из девяти треков, он уже доступен для прослушивания в на iTunes.

Напомним, музыкальная служба Google Play Music будет закрыта в угоду YouTube Remix — нового стримингового сервиса по подписке, который начнет работу позднее в этом году.