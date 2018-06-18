Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 28567 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 70732 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104601 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112644 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126761 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143673 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147315 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188485 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157230 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре

Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре

Киев  •  УНН

 • 38060 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи сняли клип на песню "Apeshit" в Лувре, а также выпустили совместный альбом под псевдонимом The Carters. Об этом сообщает УНН

Так, в клипе супружеская пара позирует на фоне различных скульптур и картин в Лувре, в том числе и на фоне "Мона Лизы".
Эта песня входит в новый альбом "Everything is Love", выпущенный дуэтом под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов). Альбом состоит из девяти треков, он уже доступен для прослушивания в на iTunes.

Напомним, музыкальная служба Google Play Music будет закрыта в угоду YouTube Remix — нового стримингового сервиса по подписке, который начнет работу позднее в этом году.

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