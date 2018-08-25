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Британская группа Bring Me The Horizon снял клип в Киеве

Киев • УНН

 • 58128 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Рок-группа Bring Me The Horizon из Великобритании сняла в Киеве клип на песню Mantra, которая войдет в будущий альбом amo, информирует УНН.

Британская группа Bring Me The Horizon снял клип в Киеве

Это первый за два года клип. Релиз нового альбома ожидается 11 января 2019 года. Последний клип британские исполнители сняли в киевском Октябрьском дворце и в столичном съемочном павильоне. Одну из главных ролей в клипе исполняет украинская актриса Виктория Варлей, которая ранее участвовала в съемках клипа группы Hurts.

Справка: Bбританская рок-группа из Шеффилда, Йоркшира, основанная в 2004 году. В настоящее время в составе группы: Оливер Сайкс, Ли Малиа, Мэтт Кин, Мэтт Николлс и Джордан Фиш. На данный момент группа имеет пять выпущенных полноформатных альбомов и 3 мини-альбома. На протяжении карьеры участники старались экспериментировать со звучанием: ранние релизы имели более тяжелый звук и были классифицированы как дэткор и металкор. Позднее в звучание группы добавились элементы мелодичного хардкора, альтернативного, электронного и пост-рока. Группа получила такое название из-за фразы капитана Джека Воробья из фильма “Пираты Карибского моря”, который в одной из частей сказал: “Now bring me that horizon”.

Напомним, американская певица Бейонсе и её муж рэпер Джей Зи сняли клип на песню “Apeshit” в Лувре, а также выпустили совместный альбом под псевдонимом The Carters.

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