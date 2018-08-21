MTV Video Music Awards: визначили кращий кліп року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Нагороду за кращий кліп року на премії MTV Video Music Awards отримала співачка Каміла Кабелло (Camila Cabello) за відеороботу на пісню "Havana". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, список переможців у ключових категоріях виглядає наступним чином:
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- Відео року: "Havana," Camila Cabello
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- Артист року: Camila Cabello
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- Пісня року: "Rockstar", Post Malone, 21 Savage
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- Кращий новий артист: Cardi B
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- Краща колаборація: "Dinero", Jennifer Lopez, DJ Khaled, Cardi B
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- Краще хіп-хоп відео: "Chun-Li", Nicki Minaj
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- Краще танцювальне відео: "Lonely Together", Avicii, Rita Ora
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- Краще поп-відео: "No Tears Left to Cry", Ariana Grande
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- Пісня літа: "I Like It", Cardi B, J Balvin, Bad Bunny
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- Найкраще відео з посилом: "This is America", Childish Gambino
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- Премія Майкла Джексона "Визнання покоління": Jennifer Lopez
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Нагадаємо, у червні американська співачка Бейонсе і її чоловік репер Джей Зі зняли кліп на пісню "Apeshit" в Луврі, а також випустили спільний альбом під псевдонімом The Carters.