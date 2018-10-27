Через зйомки кліпу у Києві перекрили Дарницький міст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Рух Дарницьким мостом у Києві обмежено у зв’язку зі зйомками кліпу. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Києва.
“Там (на Дарницькому мосту — ред.) зараз обмежено рух транспорту до завтра, 28 жовтня”, — сказали у прес-службі.
У патрульній службі пояснили, що до них надійшов лист від КМДА про те, що на Дарницькому мост буде зніматися кліп. І у зв’язку з цим співробітники патрульної поліції обмежили рух транспортних засобів.
При цьому, як зауважили у прес-службі, рух дозволено для громадського і спецтранспорту.
Нагадаємо, рок-гурт Bring Me The Horizon із Великої Британії зняв у Києві кліп на пісню “Mantra”, яка увійде до майбутнього альбому “amo”.