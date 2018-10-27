Из-за съемок клипа в Киеве перекрыли Дарницкий мост
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Движение на Дарницком мосту в Киеве ограничено в связи со съемками клипа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Там (на Дарницком мосту - ред.) сейчас ограничено движение транспорта до завтра, 28 октября", - сказали в пресс-службе.
В патрульной службе пояснили, что к ним поступило письмо от КГГА о том, что на Дарницком мост будет сниматься клип. И в связи с этим сотрудники патрульной полиции ограничили движение транспортных средств.
При этом, как отметили в пресс-службе, движение разрешено для общественного и спецтранспорта.
Напомним, рок-группа Bring Me The Horizon из Великобритании сняла в Киеве клип на песню "Mantra", которая войдет в будущий альбом "amo".