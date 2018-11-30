Майли Сайрус опубликовала клип, который снимала в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Известная американская певица и актриса Майли Сайрус представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят на Дарницком мосту в Киеве, передает УНН.
Добавим, что клип знать в типично американском стиле, кроме того автомобиль на котором ездит певица был на американских номерах штата Теннесси.
Как сообщал УНН, американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус, известная также под псевдонимом Ханна Монтана, сняла музыкальный клип в столице Украины Киеве.
Добавим, что судя по датам публикаций съемки были на выходных 27-28 октября.
27 октября УНН сообщал, что из-за съемки клипа в Киеве перекрыли Дарницкий мост, но не было известно, кто был главной звездой съемок.