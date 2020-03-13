Coldplay презентував знятий у Києві кліп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Британський гурт Coldplay зняв кліп на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life у Києві. Над відео працювала українська компанія Radioaktive Film, передає УНН.
Так, команда Radioaktive Film після виходу кліпу у себе в Instagram виклала відео групи разом з геоданими “Київ”.
Відомо, що кліп знімали на Ленінській кузні та по всьому місту.
Так, на перших кадрах можна побачити ЖК Chicago Central House біля станції метро “Олімпійська”, а далі — Будинок одягу на Львівській площі. Також видно вулицю Старовокзальну, торговий центр “Україна” і Premier Hotel Lybid.
Повсякчасно у відео кидаються в очі різні МАФи з шаурмою та паніні, є кадри зі столичного супермаркету з українськими продуктами на полицях.
У компанії також відмітили тих, хто брав участь у створенні кліпу на трек Trouble In Town — це ірландська режисерка Айофі Макардл, відома за співпрацею із гуртом U2, продюсерська компанія Somesuchandco та кінематографіст Мауро Кьярелло.
Це вже не перший кліп Coldplay, над яким працювала українська компанія Radioaktive Film. Раніше вони разом з дніпровською студією Gloria FX зняли відео на пісню Up&Up.
Додамо, що Everyday Life — восьмий студійний альбом Coldplay, виданий 22 листопада 2019 року. Платівка складається із двох частин (Sunrise та Sunset), що робить цю роботу першим подвійним альбом в історії гурту.
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