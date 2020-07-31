Netflix снимет в Киеве фильм с Ван Даммом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Американская компания Netflix снимает в Украине фильм. Так, часть съемок киноленты The Last Mercenary ("Последний наемник") состоится в Киеве. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Это комедийный боевик о политических интригах The Last Mercenary разворачиваться во Франции. Несмотря на это, часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать и в Париже... Съемки уже стартовали и продлятся до осени", - сообщил Ткаченко.
Ответственные за съемки в Киеве - международная кинокомпания Apple Tree и украинская компания Star Media, отметил министр.
Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссером ленты выступит Давид Шарон, оператором-постановщиком будет Тьерри Арбогаст.
Напомним, британская группа Coldplay снял в Киеве клип на песню Trouble In Town с альбома Everyday Life.
Также напомним, что в 2018 году музыкальный клип в Киеве сняла и американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус.