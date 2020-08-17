В столице завтра перекроют несколько улиц из-за съемок фильма с Ван Даммом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Завтра, 18 августа, на некоторых улицах Киева ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168, передает УНН.
"18 августа с 05:00 до 14:00 в столице пройдут съемки художественного фильма "The Last Mercenary" с перекрытием улицы Гоголевской и ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов", - говорится в сообщении.
Так, съемки продлятся на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).
Добавим, что в рамках съемок фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании NETFLIX предусмотрено также перекрытие улицы Ярославской, а именно: 25 августа с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской).
Напомним, что американская компания Netflix снимает в Украине фильм. Так, часть съемок киноленты The Last Mercenary ("Последний наемник") происходит в Киеве.