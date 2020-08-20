Зранку в столиці спостерігаються затори

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19 березня, 18:42 • 40129 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86394 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93149 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113758 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120346 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117527 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152859 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Станом на 8:10 на декількох вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, на правому березі затори утворились на вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Володимирському узвозі.

Ускладнено рух проспектом Перемоги, Повітрофлотським проспектом, вулицею Жилянська.

Частково ускладнено рух вулицею Вадима Гетьмана, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Богатирською, проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Олени Теліги.

На лівому березі затори спостерігаються на вулиці Центральній, проспекті Миколи Бажана на під’їзді до мосту, Броварському проспекті, вулиці Попудренка.

Ускладнено рух на мостах - Дарницькому, Північному та Південному - у напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Через це на деяких вулицях Києва обмежують рух транспорту.

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