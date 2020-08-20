Зранку в столиці спостерігаються затори

Так, на правому березі затори утворились на вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Володимирському узвозі.

Ускладнено рух проспектом Перемоги, Повітрофлотським проспектом, вулицею Жилянська.

Частково ускладнено рух вулицею Вадима Гетьмана, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Богатирською, проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Олени Теліги.

На лівому березі затори спостерігаються на вулиці Центральній, проспекті Миколи Бажана на під’їзді до мосту, Броварському проспекті, вулиці Попудренка.

Ускладнено рух на мостах - Дарницькому, Північному та Південному - у напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Через це на деяких вулицях Києва обмежують рух транспорту.



