Утром в Киеве движение авто затруднено из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском проспекте, Владимирском спуске, улицах Жилянской, Елены Телиги, Набрежно-Крещатицкой и Набережно-Луговой.
При выборе маршрута водителям следует учесть пробки на Большой окружной дороге, бульваре Леси Украински, улицах Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко.
Кроме того, водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Академика Туполева и Александра Довженко.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина, улицах Центральной Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, украинцев предупредили о пожароопасности.