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Зранку у Києві рух авто ускладнений через затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зранку у Києві рух авто ускладнений через затори

За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївському, Повітрофлотському проспекті, Володимирському узвозі, вулицях Жилянській, Олени Теліги, Набрежно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій.

При виборі маршруту водіям варто врахувати затори на Великій окружній дорозі, бульварі Лесі Українки, вулицях Саксаганського, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка.

Крім того, водіям слід врахувати перекритий рух на вулицях Академіка Туполєва та Олександра Довженка.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна, вулицях Центральній, Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на мостах – Дарницькому, Південному, Північному та Патона – ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, українців попередили про пожежонебезпеку.

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