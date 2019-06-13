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В Україні випустили попередження про пожежонебезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні у четвер, 13 червня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

В Україні випустили попередження про пожежонебезпеку

"За прогнозами Укргідрометцентру, 13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.

14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

По місту Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

По Київській області 13-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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