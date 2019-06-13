В Украине выпустили предупреждение о пожароопасности

"По прогнозам Укргидрометцентра, 13 июня на Левобережье, Львовской, Одесской, 13 июня и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.

14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По городу Киеву 13-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киевской области 13-14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.