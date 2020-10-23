Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят улица Вадима Гетьмана, улица Вячеслава Черновола, улица Дмитриевская, улица Сечевых Стрельцов, улица Александра Довженко, улица Петропавловская, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко и улица Жилянская.
Кроме того, затруднено движение на проспекте Героев Сталинграда, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Академика Палладина, проспекте Степана Бандеры и бульваре Академика Вернадского.
На левом берегу пробки сковали проспект Соборности, проспект Бажана, проспект Освободителей, Броварской проспект и Дарницкое шоссе.
Движение на Дарницком мосту, мосту Патона, мосту Метро, Северным и Южным мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, в Украине в пятницу, 23 октября, осадков не ожидается, воздух днем прогреется местами до 22 градусов тепла.