Від 5° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні у п'ятницю, 23 жовтня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється місцями до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні переважатиме суха погода з температурою вночі 5-11° тепла, вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-10° тепла, вдень 15-18°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва. 

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