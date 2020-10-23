Від 5° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні переважатиме суха погода з температурою вночі 5-11° тепла, вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-10° тепла, вдень 15-18°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.