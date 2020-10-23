От 5° до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине в пятницу, 23 октября, осадков не ожидается, воздух днем прогреется местами до 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет преобладать сухая погода с температурой ночью 5-11° тепла, днем 14-19°, в южной части до 22°.
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-10° тепла, днем 15-18°.
Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.